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Kefir32
Huawei представила роутеры X1 и X1 Pro с Wi-Fi 7 и интеллектуальными антеннами
Компания Huawei выпустила маршрутизаторы X1 и X1 Pro Wi-Fi 7 с более умными антеннами и стильным дизайном

Компания Huawei анонсировала роутеры X1 и X1 Pro, ориентированные на создание стабильной сети для умного дома и игр. Устройства поддерживают стандарт Wi-Fi 7 и оснащены фирменной системой антенн Lingxi — 11 встроенных элементов в цилиндрическом корпусе обеспечивают круговое покрытие и автоматическую настройку сигнала в зависимости от расположения пользователя.

За производительность отвечает чип Lingxiao с нейросетевым ускорителем ИИ, который оптимизирует соединение и распределяет трафик. Технологии Multi-Link Operation (одновременное использование диапазонов 2,4 и 5 ГГц), 4K QAM и Preamble Puncture повышают скорость и снижают помехи.

Базовая модель X1 оснащена двумя портами Ethernet 2,5 Гбит/с, а X1 Pro — четырьмя, что удобно для подключения ПК, NAS или игровых консолей. Роутеры интегрированы с экосистемой HarmonyOS: управление умными устройствами, расширенные родительские настройки и диагностика сети через приложение.

Для геймеров реализован режим Game Turbo, снижающий задержки в 160+ играх на 37%. Роутеры также поддерживают шлюз StarLight для подключения камер, датчиков и замков.

Стартовая цена X1 — 599 юаней (~$82), X1 Pro — 899 юаней (~$125). Устройства уже доступны в Китае.

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#huawei #wi-fi #wi-fi 7 #роутер #роутеры #router #huawei x1 #huawei x1 pro
Источник: gizmochina.com
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ты еще картинку бы подобрал .где и так все слито,а где нормально и много деталей -там в щи все.ладно.гуляй .иди косынку передерни на четком тн
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12:15
Ничего не зашакалено и шарпа там нет
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Ненавижу Пациента 3050 (Igor Jampelo -young shizoid)
12:15
конечно .шарпа накинул и погнали.а что в других местах половина деталей зашакалено так то мелочи.уже показали как оно шакалит ,это жесть.мылосос из фхд создан для уо дегенератов слепых
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12:13
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