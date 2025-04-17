Компания Huawei выпустила маршрутизаторы X1 и X1 Pro Wi-Fi 7 с более умными антеннами и стильным дизайном

Компания Huawei анонсировала роутеры X1 и X1 Pro, ориентированные на создание стабильной сети для умного дома и игр. Устройства поддерживают стандарт Wi-Fi 7 и оснащены фирменной системой антенн Lingxi — 11 встроенных элементов в цилиндрическом корпусе обеспечивают круговое покрытие и автоматическую настройку сигнала в зависимости от расположения пользователя.



За производительность отвечает чип Lingxiao с нейросетевым ускорителем ИИ, который оптимизирует соединение и распределяет трафик. Технологии Multi-Link Operation (одновременное использование диапазонов 2,4 и 5 ГГц), 4K QAM и Preamble Puncture повышают скорость и снижают помехи.

Базовая модель X1 оснащена двумя портами Ethernet 2,5 Гбит/с, а X1 Pro — четырьмя, что удобно для подключения ПК, NAS или игровых консолей. Роутеры интегрированы с экосистемой HarmonyOS: управление умными устройствами, расширенные родительские настройки и диагностика сети через приложение.

Для геймеров реализован режим Game Turbo, снижающий задержки в 160+ играх на 37%. Роутеры также поддерживают шлюз StarLight для подключения камер, датчиков и замков.



Стартовая цена X1 — 599 юаней (~$82), X1 Pro — 899 юаней (~$125). Устройства уже доступны в Китае.