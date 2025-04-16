Она сочетает функции настольной лампы с синхронизацией подсветки, держателя аксессуаров и док-станции для периферийных устройств

Image: Nanoleaf

Компания Nanoleaf продолжает удивлять любителей технологий, представив новый продукт — Pegboard Desk Dock, который сочетает в себе функции настольной лампы, держателя аксессуаров и док-станции для периферийных устройств. Этот многофункциональный гаджет, разработанный специально для пользователей Mac и ПК, подойдет любителям умного освещения.

Новинка поддерживает подключение через USB-C и USB-A, что позволяет интегрировать такие устройства, как клавиатуры, мыши и даже веб-камеры с RGB-подсветкой. Однако важной особенностью Pegboard Desk Dock является его способность адаптироваться к отображаемому на экране контенту. Используя приложение Nanoleaf Desktop, пользователь может настроить свет так, чтобы он синхронизировался с цветами изображения на экране. Это делает устройство идеальным для гейминга, просмотра фильмов или создания атмосферного освещения в рабочем пространстве.

В отличие от других продуктов компании, Pegboard Desk Dock не поддерживает HomeKit и мобильное приложение Nanoleaf. Вместо этого оно работает исключительно через физическое подключение к компьютеру, что, с одной стороны, ограничивает его функциональность, но, с другой стороны, улучшает стабильность и точность работы. Стоит отметить, что приложение Nanoleaf Desktop может быть немного медлительным, однако функция Screen Mirroring работает без задержек, что подчеркивает продуманность технической реализации.

Image: Nanoleaf

Само устройство имеет две стороны: одна из них — это "перфорированная" поверхность, предназначенная для крепления аксессуаров, таких как контроллеры, а другая — гладкая LED-панель. Свет не слишком яркий (50 люменов), что делает его подходящим для создания мягкого освещения в затемнённых комнатах. Тем не менее, пользователю стоит быть осторожным с выбором яркости, так как свет с гладкой стороны может показаться слишком интенсивным при ярких цветах.

Интересной особенностью устройства является возможность использования пользовательских сцен и эффектов, а также интеграция с аудиосигналами. Например, с помощью функций Orchestrator и Scenescapes свет может реагировать на музыку или создавать атмосферные сцены, такие как пляж или камин. Однако полный доступ к этим функциям требует подписки на приложение Nanoleaf Desktop стоимостью $1.99 в месяц или $19.99 в год. Для базового использования, включая смену цветов и режим Screen Mirroring, подписка не обязательна.

Image: Nanoleaf

Цена Pegboard Desk Dock составляет $60, а комплект из двух устройств можно приобрести за $100.