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Kefir32
Segway представил обновлённый электросамокат Ninebot F3 с навигационным дисплеем
Электросамокат Segway Ninebot F3 оснащен функциями безопасности и навигации.

Компания Segway анонсировала Ninebot F3 — новую версию электросамоката, ориентированную на безопасность и комфорт в городских условиях. Устройство уже доступно для заказа на Amazon по цене $699,99.

Модель оснащена бесщёточным мотором мощностью 1000 Вт, способным преодолевать подъёмы до 20%. Ёмкость батареи 477 Вт·ч обеспечивает запас хода до 44 миль (~71 км) при скорости 9 миль/ч или 25 миль (~40 км) на максимальных 20 миль/ч (~32 км/ч). Интегрированный цветной LCD-дисплей отображает маршрут, скорость, уровень заряда и уведомления о звонках. Разблокировка происходит через приложение на смартфоне, а для пользователей Apple доступна интеграция с сервисом Find My.

Ключевые нововведения — самогерметизирующиеся 10-дюймовые шины и система контроля тяги (TCS), снижающая риск заносов. Подвеска сочетает гидравлические амортизаторы спереди и эластомерные сзади, что улучшает управляемость на неровных поверхностях. Торможение осуществляется передним дисковым и задним электронным тормозом.


Для ночных поездок предусмотрена фара мощностью 6 Вт с дальностью освещения до 35 метров, поворотные сигналы и аварийная мигалка, управляемые с руля. Максимальная нагрузка — 120 кг.

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#электросамокат #segway #segway ninebot f3
Источник: notebookcheck.net
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