Realme GT 8 Pro получит новейший чипсет Snapdragon 8 Elite 2.

Инсайдер Digital Chat Station раскрыл ключевые характеристики смартфона Realme GT 8 Pro, который станет флагманом бренда в конце 2025 года. Согласно данным из Weibo, устройство получит новейший чипсет Snapdragon 8 Elite 2, анонс которого Qualcomm запланировала на октябрь. Прототип смартфона уже тестируется с плоским OLED-экраном, поддерживающим разрешение 2K, и ультразвуковым сканером отпечатков под дисплеем — фишкой, унаследованной от предыдущей модели GT 7 Pro.

Основное внимание в утечке уделено камере: Realme GT 8 Pro оснастят 200-мегапиксельным перископным телеобъективом, что станет значительным апгрейдом по сравнению с 50-Мп модулем в GT 7 Pro. Ёмкость аккумулятора, как утверждает источник, составит не менее 7000 мА·ч, что на 500 мА·ч больше, чем у предшественника. Однако мощность зарядки снизится со 120 Вт до 100 Вт. Металлическая рамка корпуса сохранится, подчёркивая премиальный статус устройства.

Image: Realme

Для сравнения: текущий флагман GT 7 Pro обладает изогнутым Samsung AMOLED-экраном 1.5K, тройной камерой с 50-Мп основным и телеобъективным датчиками, а также аккумулятором на 6500 мА·ч (5800 мА·ч в глобальной версии). Ожидается, что Realme GT 8 Pro дебютирует в Китае в ноябре 2025 года, следуя ежегодному циклу обновления линейки.