Согласно новому отчету из Китая, компания Xiaomi создала специальный отдел по разработке чипов в своем подразделении по производству мобильных телефонов.

Компания Xiaomi усиливает фокус на разработке собственных процессоров, создав внутри подразделения смартфонов новый отдел платформ для чипов. Руководителем назначен Цинь Муюнь, экс-старший директор Qualcomm, который будет отчитываться напрямую основателю и CEO Лэй Цзюню. Это решение подчёркивает стратегический курс Xiaomi на вертикальную интеграцию, несмотря на провал первого процессора Surge S1 в 2017 году.

После неудачи с 28-нм чипом S1, который дебютировал в смартфоне Xiaomi 5C, компания сосредоточилась на специализированных компонентах. Например, Surge C1 стал ISP-чипом для обработки изображений, Surge P1 и G1 отвечают за управление быстрой зарядкой и энергопотреблением, Surge T1 улучшает качество сигнала 5G, а Surge D1 контролирует работу дисплеев. Эти решения, хоть и не заменяют центральные процессоры, позволили Xiaomi нарастить экспертизу в области микроэлектроники. Теперь компания готова к созданию полноценного мобильного SoC.

Согласно утечкам, первый процессор Xiaomi получит 8-ядерную конфигурацию на базе ARM-архитектуры: одно ядро Cortex X925 с частотой 3.2 ГГц (аналогичное используемому в MediaTek Dimensity 9400), три ядра Cortex A725 (2.6 ГГц) и четыре ядра Cortex A520 (2.0 ГГц). Графическая часть, как ожидается, будет основана на GPU Imagination Technologies IMG DXT72 с тактовой частотой 1.3 ГГц, что может превзойти Adreno 740 в Snapdragon 8 Gen 2. Однако использование прошлогодних ядер A725 и A520 указывает на ориентацию на субфлагманский сегмент, а не на прямую конкуренцию с топовыми чипами.

Среди ключевых целей Xiaomi — снижение зависимости от Qualcomm и MediaTek, особенно на фоне геополитических рисков и санкций. Глубокая интеграция собственного железа и ПО, как в случае Apple, может повысить производительность и автономность устройств. Кроме того, уникальные чипы станут конкурентным преимуществом в насыщенном рынке.

Однако разработка конкурентоспособного SoC требует миллиардных инвестиций и времени. Опыт Google с Tensor и Samsung с Exynos показывает, что догнать лидеров крайне сложно. Успех зависит не только от аппаратной части, но и от оптимизации ПО, поддержки разработчиков и своевременных обновлений.

Xiaomi делает ставку на долгосрочную стратегию, жертвуя сиюминутной прибылью. Успех инициативы определит, сможет ли компания войти в элитный клуб производителей чипов или повторит судьбу Huawei, столкнувшейся с технологическими барьерами. Первый тест — выход процессора в 2025–2026 годах, который покажет, готов ли рынок принять «сердце» от Xiaomi.