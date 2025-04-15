В Индии представлены мини-ПК ASUS V500 и S501 в форм-факторах Mini Tower и Small Form Factor

Компания ASUS анонсировала в Индии два новых настольных компьютера — V500 Mini Tower и S501 Small Form Factor, ориентированных на домашнее и офисное использование. Обе модели поступят в продажу 14 апреля 2025 года в цвете Inkwell Gray через фирменные магазины ASUS, Amazon, Flipkart и онлайн-платформу ASUS E-shop.

ASUS V500 Mini Tower выделяется прочностью, соответствующей военным стандартам, и компактным 8,6-литровым корпусом с безинструментальной конструкцией для лёгкого апгрейда. Система поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти DDR5, два слота M.2 NVMe SSD (в базе — 512 ГБ) и процессор Intel Core i7-13620H.

Для подключения периферии предусмотрены Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB-C на передней панели и разъёмы HDMI/VGA. Блок питания на 180 Вт с сертификатом 80 PLUS Bronze (КПД до 85%) обеспечивает энергоэффективность. Предустановлена Windows 11 Home с опцией перехода на Pro-версию.

ASUS S501 Small Form Factor оснащён 14-ядерным процессором Intel Core i5-14500 (20 потоков) и графикой Intel UHD 770. Как и V500, модель поддерживает до 64 ГБ DDR5 и два NVMe SSD (база — 512 ГБ).

Среди особенностей — Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, выходы 7.1-канального звука и малогабаритный корпус, подходящий для ограниченного пространства. Блок питания аналогичен V500, а ОС — Windows 11 Home с рекомендацией Pro для профессиональных задач.

Стартовая цена ASUS V500 Mini Tower составляет 34 990 индийских рупий(~$408), S501 Small Form Factor — 42 990 рупий(~$502). Обе модели делают ставку на баланс производительности, апгрейда и компактности, конкурируя с решениями Dell, HP и Lenovo в бюджетном сегменте.