Vivo анонсировала смартфон T4 5G с батареей 7300 мАч и экраном 5000 нит.

Компания Vivo подтвердила запуск смартфона T4 5G в Индии 22 апреля. Устройство, позиционируемое как преемник модели T3 5G, получило четырёхгранный изогнутый AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц и рекордной пиковой яркостью 5000 нит. На тыльной панели выделяется круглая камера с двумя датчиками и светодиодным кольцом. Дизайн доступен в двух вариантах: Emerald Blaze (изумрудный) и Phantom Grey (серый).

По данным инсайдеров, основой производительности станет чипсет Snapdragon 7s Gen 3 в связке с оперативной памятью до 12 ГБ и накопителем до 256 ГБ. Главной особенностью T4 5G названа батарея ёмкостью 7300 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт — рекорд для сегмента до 20 000 рупий (~$230). Основная камера использует 50-Мп сенсор Sony IMX882 с оптической стабилизацией, дополненный 2-Мп модулем, а фронтальная — 32 Мп.

Смартфон работает на Funtouch OS 15 на базе Android 15. Продажи стартуют на платформах Flipkart и официальном сайте Vivo. Компания пока не раскрыла точные характеристики, но подчёркивает, что T4 5G превзойдёт предшественника по автономности и скорости зарядки.