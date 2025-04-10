Компания Sony выпустила портативные Bluetooth-колонки ULT FIELD 5 и FIELD 3.

Компания Sony анонсировала новые портативные Bluetooth-колонки ULT FIELD 5 и ULT FIELD 3. Обе модели поддерживают объединение в стереопару для расширения звуковой сцены, но различаются характеристиками и дизайном.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Флагманская ULT FIELD 5 оснащена низкочастотным динамиком размером 107×79 мм, высокочастотником 46 мм и пассивными излучателями по бокам. Устройство выдаёт максимальную мощность 110 Вт без подключения к сети и работает до 25 часов на одном заряде. По бокам колонки расположены RGB-ленты, синхронизирующиеся с музыкой. Модель также имеет разъём 3.5 мм для проводного подключения.

Более компактная ULT FIELD 3 оснащена динамиками 83×46 мм (низкие частоты) и 20 мм (высокие). Её автономность достигает 24 часов, а дизайн выполнен в минималистичном стиле без подсветки.

Обе колонки предлагают два режима усиления баса:

ULT1 (глубокие низкие частоты для сбалансированного звука),

ULT2 (акцентированные басы и яркие высокие частоты).

Пользователи могут объединить две одинаковые модели в стереосистему через приложение Sony | Music Center. Это решение подойдёт как для домашних вечеринок, так и для выездов на природу.

Предзаказ на ULT FIELD 5 и 3 откроется 28 апреля, а с 10 апреля колонки можно протестировать в фирменных магазинах Sony. Официальные цены пока не раскрыты, но ожидается, что FIELD 3 станет более доступной альтернативой старшей модели.