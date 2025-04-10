Корейский инсайдер Yeux1122 сообщает, что Samsung планирует установить селфи-камеру под дисплеем в следующей модели Galaxy S.

Daniel Romero / Unsplash

Корейский инсайдер Yeux1122 сообщил, что Samsung отложит внедрение подэкранной фронтальной камеры (UDC) в линейке Galaxy S26, включая флагманскую модель Ultra. Источник утверждает, что компания столкнулась с трудностями в снижении стоимости технологии и улучшении её характеристик, что вынудило сохранить классическое отверстие для селфи-камеры.

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Ранее слухи предполагали, что Samsung планировала перенести UDC, уже используемую в складных смартфонах Galaxy Z Fold (начиная с третьего поколения), в серию S26. Однако качество изображения подэкранных камер до сих пор уступает обычным модулям, что критично для флагманов. Вместо этого технология, вероятно, дебютирует в Galaxy Z Fold7, анонс которого ожидается во второй половине 2024 года.

Yeux1122, чья информация не всегда подтверждается первоисточниками, отмечает, что решение связано не только с затратами, но и с необходимостью доработки других аспектов технологии. Ранее противоречивые утечки о UDC в S26 Ultra уже вызывали сомнения, а текущие данные указывают на консервативный подход Samsung к дизайну будущих моделей.