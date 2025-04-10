Официально подтверждены варианты расцветки Vivo X200s, характеристики аккумулятора и степень защиты IP

Компания Vivo подтвердила ключевые характеристики смартфона X200s за несколько дней до его презентации в Китае 21 апреля. Устройство будет доступно в четырёх цветах — чёрном, белом, фиолетовом и зелёном — с плоским корпусом, закруглёнными углами и камерным модулем в форме круга, где размещены три объектива. На тыльной панели также заметна тонкая светодиодная вспышка, вынесенная за пределы основной камеры, а фронтальный вырез под динамик имитирует Apple Dynamic Island.

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Сердцем новинки станет процессор MediaTek Dimensity 9400+, а экран размером 6,67 дюйма от BOE получит разрешение 1.5K, частоту 120 Гц и ультразвуковой сканер отпечатков. Основная камера, разработанная совместно с ZEISS, включает 50-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией, 50-МП сверхширокоугольный модуль и 50-МП перископный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом.

Аккумулятор ёмкостью 6200 мАч поддерживает 90-ваттную проводную и 40-ваттную беспроводную зарядку. Устройство также получило двойную защиту IP68/IP69, обеспечивающую устойчивость к погружению в воду на глубину до 1,5 метров, струям под давлением и пыли. Подробности об объёмах памяти, версии ПО и цене станут известны на официальной презентации. По данным инсайдеров, X200s займёт нишу между флагманами и среднебюджетными моделями, сделав ставку на автономность и съёмочные возможности.