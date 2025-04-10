В новой утечке, предоставленной инсайдером Digital Chat Station, упоминаются сроки выпуска и чипсеты Ace 5S и Ace 5V.

Китайский бренд OnePlus готовится представить смартфоны Ace 5S и Ace 5V в мае 2025 года, согласно данным инсайдера Digital Chat Station. Модели станут частью второй волны релизов после анонса OnePlus 13T, запланированного на апрель.

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Ace 5S получит процессор MediaTek Dimensity 9400 Plus — модифицированную версию флагманского чипсета Dimensity 9400. Этот же процессор ожидается в Oppo Find X8s, Vivo X200s и Realme GT 7. Однако главным фаворитом линейки станет Ace 5V с чипом Dimensity 9400e (ранее известным как Dimensity 9350). По данным источника, он превзойдёт Snapdragon 8s Gen 4 в тестах: 2,1 млн баллов в AnTuTu и ~95 кадров/с в графическом тесте Aztec 1440p.

OnePlus Ace 5V оснастят 1,5K OLED-экраном с плоской матрицей и аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, что делает его конкурентом iQOO Z10 Turbo и Redmi Turbo 4 Pro. Инсайдер подчеркивает «агрессивное ценообразование» модели, но точные цифры пока неизвестны.

Официального подтверждения от OnePlus нет — компания, вероятно, раскроет детали после анонса OnePlus 13T.