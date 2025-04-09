Xiaomi выпустила на рынок холодильник Mijia Pro 508L.

Производитель электроники и бытовой техники, компания Xiaomi, анонсировала холодильник Mijia Pro Dual-System Cross Four-Door объёмом 508 литров, который уже доступен для предзаказа в Китае через платформу Xiaomi Youpin за 3699 юаней (около $510). Модель сочетает технологические инновации и минималистичный дизайн в цвете Ice Feather White, предназначенный для интеграции в современные кухни.

Главной особенностью новинки стала двухконтурная система охлаждения с раздельными испарителями и вентиляторами для холодильной и морозильной камер. Это исключает смешивание запахов и обеспечивает точный контроль температуры. Шесть встроенных сенсоров автоматически регулируют микроклимат, а функция ионной очистки борется с бактериями и вирусами.

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Морозильная камера поддерживает режим глубокой заморозки до -30C, позволяя за 12 часов обработать до 8 кг продуктов без потери их качества. Отдельный выдвижной ящик предлагает три настраиваемых температурных режима — для морепродуктов, детского питания или снеков.

Несмотря на мощность, холодильник потребляет всего 1 кВт·ч в сутки благодаря энергоэффективным инверторным компрессорам. Уровень шума не превышает 35 дБ, что сравнимо с тихим разговором. Интеграция с экосистемой Xiaomi HyperOS позволяет управлять устройством через приложение Mi Home, настраивать голосовые команды через Xiao Ai и получать OTA-обновления.

Производитель подчёркивает надёжность техники, предлагая 10-летнюю гарантию на компрессор. О сроках выхода Mijia Pro 508L за пределы Китая информация пока не раскрывается. Новинка продолжает стратегию Xiaomi по созданию «умной» кухонной техники, сочетающей передовые технологии с доступной ценой.