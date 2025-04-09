Beelink выпускает мини-ПК SEi13 Pro с процессором i9-13900HK, 32 ГБ оперативной памяти, встроенными динамиками и микрофонами с ИИ.

Компания Beelink запустила в продажу миниатюрный настольный компьютер SEi13 Pro, который умещает производительность игрового ноутбука в компактном алюминиевом корпусе размером 135×135×44,7 мм. Устройство уже доступно на мировом рынке, включая США, Европу и Азию, по стартовой цене 539 долларов.

Основой системы стал 14-ядерный процессор Intel Core i9-13900HK с максимальной частотой 5,4 ГГц, который в паре с 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и SSD на 1 ТБ (с возможностью расширения до 8 ТБ) обещает справляться с ресурсоёмкими задачами. Графическая нагрузка ложится на интегрированное решение Intel Iris Xe, поддерживающее подключение трёх мониторов в 4K-разрешении с частотой 144 Гц.

Инженеры Beelink оснастили устройство фирменной системой охлаждения MSC 2.0 с паровой камерой, которая даже под нагрузкой работает тише 32 дБ. Необычной для компактных ПК стала встроенная акустическая система с двумя динамиками и микрофонной решёткой с поддержкой ИИ-шумоподавления — разработчики заявляют, что система чётко распознаёт голос с расстояния пяти метров.

Среди особенностей модели — поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, порт 2,5 Gbps Ethernet, четыре USB-разъёма (включая USB-C с выводом изображения) и 3,5-мм аудиовыход. Устройство выпускается в двух цветах (серебристом и тёмно-сером) и весит всего 780 граммов. По словам производителя, SEi13 Pro сочетает производительность флагманского ноутбука с удобством стационарной системы, что делает его интересным решением как для офисной работы, так и для мультимедийных задач.