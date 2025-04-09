Все характеристики и дизайн игрового смартфона Red Magic 10 Air раскрыты до анонса.

Всего за неделю до официальной презентации, которая состоится 16 апреля в Китае, в сети появились полные характеристики и изображения нового игрового смартфона Red Magic 10 Air от суббренда Nubia. Устройство с индексом NX779J прошло сертификацию в TENAA, что позволило узнать все детали о его начинке и дизайне.

Смартфон будет доступен в трёх цветовых вариантах: Frost Blade White (морозно-белый), Shadow Black (тёмно-чёрный) и Flame Orange (огненно-оранжевый). Главной особенностью дизайна стал безрамочный экран с подэкранной фронтальной камерой, а также наличие сенсорных триггеров для игр. Интересно, что вместо традиционной системы охлаждения с вентиляционными отверстиями Red Magic, судя по всему, использовала центробежный вентилятор, что позволило уменьшить толщину корпуса до 7,85 мм при весе в 205 грамм.

Согласно данным TENAA, Red Magic 10 Air получит 6.8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1.5K (2480×1116 пикселей) и встроенным сканером отпечатков пальцев. На задней панели расположится двойная камера с двумя датчиками по 50 МП, а для селфи предусмотрена 16-мегапиксельная фронтальная камера.

"Сердцем" устройства станет 8-ядерный процессор с тактовой частотой до 3.3 ГГц — предположительно, это Snapdragon 8 Gen 3. Пользователям предложат на выбор конфигурации с 12, 16 или даже 24 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ встроенного хранилища. Ёмкость аккумулятора заявлена на уровне 5860 мАч (типичное значение, вероятно, составит 6000 мАч), а поддерживаемая мощность зарядки достигнет 80 Вт. Дополнительные функции включают ИК-порт и NFC.

По сравнению с предыдущей моделью, Red Magic 9 Pro, новинка получилась тоньше и легче, но ценой небольшого уменьшения батареи (с 6500 мАч до 6000 мАч). Ожидается, что Red Magic 10 Air займёт нишу между флагманами и более доступными игровыми устройствами, хотя точная цена пока остаётся неизвестной.

Официальный анонс смартфона запланирован на 16 апреля, но глобальная версия, как и её стоимость, пока не анонсированы.