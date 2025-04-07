Выпущены наушники Noise Air Buds Pro 6 с шумоподавлением до 49 дБ, LHDC.

Компания Noise анонсировала TWS-наушники Air Buds Pro 6 — преемников Air Buds 6, выпущенных в январе 2025 года. Устройства оснащены 12,4-миллиметровыми титановыми динамиками и гибридным активным шумоподавлением до 49 дБ. Для звонков используется технология Quad Mic Environmental Noise Cancellation, улучшающая качество голоса в шумной среде.

Согласно описанию, Air Buds Pro 6 поддерживают кодек LHDC, обеспечивающий передачу аудио в 24-битном качестве, что в три раза превышает объём данных стандартного SBC. Режим пространственного звучания и задержка 50 мс ориентированы на геймеров и любителей контента. Автономность достигает 7 часов работы от самих наушников и 43 часов — с кейсом. Технология Instacharge восполняет заряд на 150 минут прослушивания за 10 минут зарядки.

Наушники получили сенсорное управление, защиту от воды по стандарту IPX5, функцию автоматического определения в ухе и быстрый переход между устройствами через Hyper Sync. Доступные цвета: Slate Black, Nimbus Grey и Petal Pink.

По данным источника, старт продаж в Индии запланирован на 9 апреля 2025 года через сайт Noise и Amazon.in. Цена — 3499 рупий(~$41). Гарантия составляет один год.