Apple прогнозирует «серьезные изменения» в 2027 году, к 20-летию iPhone, как сообщает Марк Гурман из Bloomberg.

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Компания Apple планирует масштабное обновление дизайна iPhone к 20-летию линейки в 2027 году. Согласно Bloomberg, флагманская модель iPhone 19 Pro получит корпус, выполненный преимущественно из стекла, что реализует концепцию Джони Айва — создание устройства, напоминающего «единый лист стекла». Идея, впервые озвученная при разработке iPhone X, может привести к появлению смартфона с монолитным стеклянным корпусом, хотя это повысит риски повреждений и усложнит ремонт. Параллельно Apple работает над складным iPhone, но основной акцент сделан на «стеклянной» версии.

Текущий цикл обновлений остаётся консервативным: iPhone 17 Pro, выход которого ожидается в 2025 году, сохранит дизайн фронтальной панели, схожий с iPhone 16 Pro. Изменения затронут тыльную камеру, которая получит новую компоновку, но останется в едином цветовом решении с корпусом. Ранее ходившие слухи о уменьшенном Dynamic Island или двухцветном дизайне не подтвердились.

На фоне этих планов компания сталкивается с внешними вызовами. Введение администрацией Трампа повышенных тарифов на импорт из Китая (54%), Индии (26%) и Вьетнама (46%) создаёт давление на ценовую политику Apple. Для сохранения ценника Pro-моделей на уровне $999 компания может сократить издержки через поставщиков, использовать высокую рентабельность (45%), скорректировать цены или диверсифицировать производство. Часть продукции уже завезена на склад до вступления тарифов в силу 9 апреля, что отсрочит изменения до осеннего релиза iPhone 17.

Аналитики отмечают, что повышение цен может затмить анонсы новых функций, а Тим Кук, вероятно, будет добиваться исключений, как это было в первый срок Трампа. Таким образом, Apple балансирует между инновациями к юбилею и текущими экономическими рисками.