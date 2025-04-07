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Kefir32
iQOO анонсировала серию Z10 Turbo в оранжевом дизайне с Snapdragon 8s Gen 4
Начинается предварительное бронирование серии iQOO Z10 Turbo.

Image: iQOO 

Компания iQOO открыла предзаказ на серию смартфонов Z10 Turbo в Китае. Флагманская модель Z10 Turbo Pro станет первым в мире устройством на процессоре Snapdragon 8s Gen 4. Линейка также включает Z10 Turbo с чипом MediaTek Dimensity 8400. Обе модели представлены в ярком оранжевом цвете с глянцевой задней панелью, имитирующей динамичные блики, и круглым модулем камеры в левом верхнем углу.

Серия получила плоский OLED-экран диагональю 6,78 дюйма с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Z10 Turbo оснащён двойной камерой: основной датчик на 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS) и вспомогательный на 2 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 7600 мА·ч с поддержкой зарядки 90 Вт. Версия Pro имеет основную камеру 50 Мп (OIS) и сверхширокоугольный модуль на 8 Мп, батарею на 7000 мА·ч с зарядкой 120 Вт.

mage: iQOO 

Участники предзаказа получат подарки на сумму до 2100 юаней: рюкзак iQOO x Nián Nián Bù, расширенную гарантию, защиту экрана и аккумулятора, а также скидку до 1000 юаней при обмене старого устройства. Продажи стартуют после презентации, дата которой пока не объявлена. Обе модели работают на Android 15 с оболочкой OriginOS 5 и имеют пластиковый корпус.

#смартфоны #смартфон #iqoo #iqoo z10 turbo #iqoo z10 turbo pro
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