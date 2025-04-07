В последнем тизере OnePlus 13T представлен плоский дисплей и новая клавиша быстрого доступа.

Компания OnePlus анонсировала выход смартфона 13T с плоским OLED-дисплеем диагональю 6,31 дюйма и разрешением 1,5K. Об этом сообщил президент OnePlus China Ли Цзе через платформу Weibo. Классический переключатель Alert Slider будет заменен на физическую кнопку на левом торце, которая позволит переключать режимы «без звука», «вибрация» и «звонок», а также назначать пользовательские функции. По словам Ли Цзе, кнопка получит дополнительную «интересную особенность», детали которой раскроют позже.

Согласно данным бенчмарка AnTuTu, модель под кодовым названием PKX1100, предположительно OnePlus 13T, оснащена процессором Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и накопителем UFS 4.0 на 512 ГБ. Устройство набрало свыше 3 миллионов баллов в тесте. Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц и встроенный короткофокусный оптический сканер отпечатков.

Аккумулятор ёмкостью около 6000 мА·ч (по данным источников — до 6200 мА·ч) обеспечит автономность при весе корпуса 185 г. Поддержка быстрой проводной зарядки 80 Вт подтверждена, однако беспроводная зарядка, вероятно, отсутствует. Основная камера включает два датчика по 50 Мп: основной и телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом. Корпус выполнен из металла и стекла.

Официальная презентация OnePlus 13T запланирована на апрель 2025 года в Китае. Информация о глобальном релизе и стоимости пока не раскрыта.