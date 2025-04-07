Представлена полнокадровая кинокамера Blackmagic PYXIS 12K.

Компания Blackmagic Design представила на выставке NAB 2025 в Лас-Вегасе кинокамеру PYXIS 12K с полнокадровым сенсором RGBW разрешением 12K. Устройство стоимостью $4995 поступит в продажу в июле 2025 года.

Камера оснащена 36-миллиметровым сенсором, обеспечивающим 16 ступеней динамического диапазона. Максимальная частота съёмки достигает 40 кадров/с в 12K (12 288 × 8 040 пикселей), 60 кадров/с в 8K и 112 кадров/с в 4K. Поддерживаются форматы записи open-gate 3:2, анаморфотный 6:5 и Super 35 мм.

Корпус из аэрокосмического алюминия весит менее 1,36 кг. PYXIS 12K совместима с объективами L-Mount, PL и EF. Опционально доступны 5-дюймовый HDR-монитор за $995 и видоискатель URSA Cine EVF. Встроенный 4-дюймовый LCD-экран имеет яркость 1500 нит.

Камера использует два слота CFexpress для записи в 12-битном Blackmagic RAW и порт USB-C для внешних SSD. Через 10G Ethernet или 5G-смартфон возможна генерация H.264-прокси для облачного монтажа в DaVinci Resolve. Встроенный модуль поддерживает прямые трансляции в RTMP и SRT.

Питание осуществляется от батарей Sony BP-U. Дополнительная плата позволяет крепить SSD или смартфон во время стриминга. PYXIS 12K будет доступна с креплениями L-Mount, PL и EF. Аксессуары продаются отдельно.