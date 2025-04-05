Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kefir32
Xiaomi представит серию QLED-телевизоров X Pro в Индии 10 апреля
Xiaomi анонсировала запуск серии QLED-телевизоров X Pro в Индии.

Компания Xiaomi представит серию телевизоров QLED TV X Pro в Индии 10 апреля 2025 года. Модели оснащены технологией MagiQ, обеспечивающей широкий цветовой охват и разрешение 4K. Для улучшения динамичных сцен заявлена функция Cinematic Clarity.

Звуковая система использует алгоритмы адаптации под контент и усиленные низкие частоты. Игровой режим Game Booster увеличивает частоту обновления экрана. Телевизоры получили встроенное хранилище для установки приложений и потокового контента, а также поддержку голосового управления через Google Assistant.

Продажи стартуют на сайтах mi.com, Flipkart и в розничных магазинах. Точные цены и технические характеристики, включая объём памяти, будут объявлены на следующей неделе. Серия X Pro позиционируется как премиальное решение для домашнего кинотеатра и игр.

#xiaomi #телевизор #xiaomi tv #xiaomi x pro #xiaomi x pro qled tv
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Выходец из РФ обвиняется в краже секретных данных, позволяющих создать полноценный 28-нм литограф
10
Астронавты миссии SpaceX Fram2 начали испытывать симптомы космической болезни
3
AMD назвала несовместимость памяти причиной выхода из строя процессоров X3D и предложила решение
40
OnePlus 13T показал рекордные 3 миллиона баллов в тесте AnTuTu
+
Vivo X200 Ultra показал снимки с 200 Мп телефото камеры с зумом до 30х
1
В Firefox 137 появились группы вкладок и поддержка математических вычислений в адресной строке
+
Мобильная GeForce RTX 5080 всего на 15% отстает от RTX 5090
+
Из-за введения пошлин Дональдом Трампом консоли и компьютерные комплектующие могут стать дороже
3
AMD анонсирует Radeon RX 9070 GRE как альтернативу дорогим моделям
5
Tesla Cybertruck после замены отваливающейся накладки стойки кузова стал выглядеть хуже прежнего
2
На поверхности GPU PowerColor RX 9070 XT обнаружили серьезные дефекты
2
Наушники Sony WH-1000XM6, возможно, выйдут уже в мае с тремя цветовыми вариантами
+
На сайте Lenovo обнаружили информацию о компьютерах с RTX 5060 и 5060 Ti
+
Infinity Blade II получила неофициальный порт на ПК с улучшенной графикой
+
Смартфон Realme GT7 получит самый мощный чип MediaTek и будет стоить 35 тыс рублей
1
Microsoft рекомендует сдать старые ПК с Windows 10 или утилизировать их после окончания поддержки
10
Xiaomi представила новые умные выключатели Smart Switch
+
Siemens покупает разработчика ПО для бионаук Dotmatics за $5,1 млрд
+
Поддельные Android-смартфоны на маркетплейсах могут поставляться со встроенным вредоносным ПО
+
ASRock предпринимает активные действия по устранению проблем со сгоревшими AMD Ryzen 9950X3D
+

Популярные статьи

Краткий обзор игр на движке CryEngine
27
Ищем проблемы драйвера NVIDIA версии 572 или это очередные байки хейтеров
53
15 опасных ошибок при сборке ПК, которые легко выведут из строя вашу материнскую плату
18
Почему рынок видеокарт серьёзно болен, а рядовые геймеры разочарованы в NVIDIA и AMD
22
О сложностях возвращения иностранных брендов в Россию
30
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon 9200 128Mb 128bit - доминация на дне
15
Зачем Трамп вводит пошлины "против всего мира" и что будет с экономиками ведущих стран
29
Как и какой автомобильный видеорегистратор купить в 2025 году - подробный гайд
7
ТОП-8 устаревших комплектующих и периферийных устройств для ПК, по которым я не буду скучать
36
Феномен лжеклонов — хороших видеоигр с плохой репутацией
2

Сейчас обсуждают

Igor Jampelo
14:09
Я тоже, норм работает, на ультрах
ТОП-8 устаревших комплектующих и периферийных устройств для ПК, по которым я не буду скучать
Sergei Eremeev
14:06
на 2007 год графика 1го крайзиса была революцией .. когда собирали пк спрашвиали а крисис потянет )) .. сейчас не особо графика стала лучше ..
Краткий обзор игр на движке CryEngine
HP91
14:05
Этой новости уже недели 3 наверное🤣
Некоторые владельцы видеокарт Nvidia жалуются на чёрные экраны из-за драйвера версии 572.83
Sergei Eremeev
14:00
ссд вышли в 12 году братан ) что мешает поставить игры на ссд ? религия ? или убежденгие что разницы никакой ? я после покупки в 12 году ссд за 250$ за 120 гб понял что не вернусь на обычные харды ))
Краткий обзор игр на движке CryEngine
Malfoi
13:55
у нас есть танк Армата??? его макет видели только на параде. А производство пробной партии в 100шт, оплаченное более 10 лет назад, заморожено.
UKDJ: Новый танк Challenger 3 будет конкурировать с российской «Арматой»
Жора Петросян
13:50
Да, я читал, согласен с вами, но хотелось бы подробнее о технологиях Маска узнать, ведь о нем же идет речь. ---Но и поймите правильно, даже примерное сравнение технологии Маска, позволяющей восстанови...
Neuralink в 2025г проведет первую операцию по восстановлению зрения у незрячего человека
SekaZzZ34
13:50
То ли дело нам,AMD боярам😎
Некоторые владельцы видеокарт Nvidia жалуются на чёрные экраны из-за драйвера версии 572.83
Chihonya
13:50
Понятно теперь, откуда тэньгэ))))
ТОП-8 устаревших комплектующих и периферийных устройств для ПК, по которым я не буду скучать
Chihonya
13:49
да не думаю)))) с новой мыловарней если только)
ТОП-8 устаревших комплектующих и периферийных устройств для ПК, по которым я не буду скучать
ebatoryi
13:44
если бы гуимплениху избрали,то дольше бы разрушалась сша.А так трамп убыстрил этот процесс,но у него цейтнот и большие гири висят на руках,поэтому он и делает критические ошибки сейчас.А хохлов списал...
Reuters: В США по ошибке отправили украинским мигрантам приказ о выдворении
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем