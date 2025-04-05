Xiaomi анонсировала запуск серии QLED-телевизоров X Pro в Индии.

Компания Xiaomi представит серию телевизоров QLED TV X Pro в Индии 10 апреля 2025 года. Модели оснащены технологией MagiQ, обеспечивающей широкий цветовой охват и разрешение 4K. Для улучшения динамичных сцен заявлена функция Cinematic Clarity.

Звуковая система использует алгоритмы адаптации под контент и усиленные низкие частоты. Игровой режим Game Booster увеличивает частоту обновления экрана. Телевизоры получили встроенное хранилище для установки приложений и потокового контента, а также поддержку голосового управления через Google Assistant.

Продажи стартуют на сайтах mi.com, Flipkart и в розничных магазинах. Точные цены и технические характеристики, включая объём памяти, будут объявлены на следующей неделе. Серия X Pro позиционируется как премиальное решение для домашнего кинотеатра и игр.