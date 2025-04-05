Выпущены Ambrane Stylo N20 и N10: портативные зарядные устройства ярких новых цветов и ёмкостью до 20 000 мАч.

Индийский бренд аксессуаров Ambrane анонсировал два новых портативных зарядных устройств — Stylo N20 и Stylo N10. Модели отличаются ёмкостью аккумулятора: 20 000 мА·ч у старшей версии и 10 000 мА·ч у младшей. Оба гаджета выполнены в компактном корпусе с прорезиненным покрытием и петлёй для переноски, которая одновременно служит кабелем USB-C.

Устройства поддерживают технологию BoostedSpeed, обеспечивающую быструю зарядку до 22,5 Вт через порты USB-A и USB-C. Производитель акцентирует внимание на безопасности: встроенная система Safe Charge Tech защищает подключённые гаджеты от перегрева и скачков напряжения. Для индикации уровня заряда предусмотрены светодиодные индикаторы.

Stylo N20 весом 414 грамм и Stylo N10 (234 грамма) сертифицированы для авиаперелётов. Они доступны в четырёх цветах: чёрный, фиолетовый, шафрановый и зелёный. Цена составила 1599 рупий (~1500 рублей) за N20 и 999 рупий (~940 рублей) за N10 при гарантии 6 месяцев. Продажи стартовали на официальном сайте Ambrane, Amazon India, в розничных магазинах и через сервис Blinkit.

Новинки дополняют ассортимент бренда после недавнего релиза компактного Power Bank MiniCharge 20 на 20 000 мА·ч.