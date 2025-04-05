Точные сроки выхода финальной версии One UI 7.0 не названы.

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Компания Samsung начала программу бета-тестирования One UI 7.0 на базе Android 15 для смартфона Galaxy A55, впервые включив среднебюджетное устройство в список тестовых устройств. Обновление, первоначально анонсированное на март, стало доступно в Южной Корее с небольшим опозданием.

По данным инсайдеров, в ближайшие дни бета-тестирование может стартовать в Индии, Великобритании и США. Включение Galaxy A55, который традиционно не относится к флагманской линейке, свидетельствует о стратегии Samsung по расширению доступа к ранним версиям ПО для более широкой аудитории. Это также даёт возможность производителю протестировать стабильность системы на устройствах с разной аппаратной начинкой перед глобальным релизом.

Точные сроки выхода финальной версии One UI 7.0 не названы, но текущий этап тестирования приближает пользователей среднебюджетного сегмента к получению ключевых функций Android 15 раньше, чем обычно.