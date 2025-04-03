Предполагаемый OnePlus 13T прошел тестирование на AnTuTu.

В базе бенчмарка AnTuTu обнаружен новый смартфон OnePlus с моделью PKX110, который, предположительно, станет основой для будущего флагмана OnePlus 13T. Устройство набрало 3 006 913 баллов, что подтверждает его высокую производительность.

Согласно данным AnTuTu, аппарат работает на платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite (также известной как «Supreme Edition») и операционной системе Android 15. Конфигурация включает 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища. Детализация результатов теста: 678 498 баллов за CPU, 1 268 838 — за GPU, 569 999 — за работу с памятью (MEM) и 489 578 — за пользовательский опыт (UX).

Ранее инсайдеры сообщали, что OnePlus 13T получит аккумулятор ёмкостью более 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт, а его масса составит около 185 граммов.

Официальный анонс смартфона ожидается в ближайшие месяцы.