Honor собирается выпустить новый бренд смартфонов под названием «Power».

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Компания Honor анонсирует запуск новой серии смартфонов Power, ориентированной на устройства среднего класса с повышенной автономностью. Как сообщают источники, одним из первых гаджетов в линейке станет модель с рекордной батареей ёмкостью 8000 мА·ч, информация о которой появилась ранее.

Согласно данным инсайдеров, дебютный аппарат серии Power получит поддержку проводной зарядки мощностью 80 Вт, что позволит быстро восполнять запас энергии даже для столь крупного аккумулятора. Известен и модельный номер устройства — DVD-AN00. Кроме того, смартфон будет оснащён функцией обмена сообщениями через спутниковую связь, что повысит его привлекательность для пользователей, часто находящихся вне зоны покрытия сотовых сетей.

Начинка гаджета, как ожидается, будет базироваться на процессоре Snapdragon 7 серии, хотя точная модификация чипа пока не раскрывается. Аналитики отмечают, что сочетание ёмкой батареи, быстрой зарядки и спутниковой коммуникации может сделать новинку востребованной в сегменте бюджетных устройств с расширенным функционалом. Официальный анонс линейки Honor Power запланирован на ближайшие месяцы.