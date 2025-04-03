Viltrox представила компактный объектив AF 50mm F2.0 Air.

Китайский производитель Viltrox анонсировал светосильный объектив AF 50mm F2.0 Air для беззеркальных камер Sony E (FE) и Nikon Z. Модель, позиционируемая как бюджетная альтернатива премиальным аналогам, выделяется весом всего 205–220 граммов и ценой от $183.

Оптическая схема включает 13 элементов в 9 группах, среди которых три ED-элемента для подавления хроматических аберраций, четыре высокопреломляющих линзы и одна асферическая. Покрытие HD nano multi-layer снижает блики и повышает контрастность. Диафрагма из 9 лепестков обеспечивает плавное боке, а минимальная дистанция фокусировки составляет 0,51 метра.

Объектив оснащён шаговым мотором STM с минимальным дыханием фокуса, что делает его пригодным для видеосъёмки. Поддерживаются функции распознавания лиц и глаз. Корпус имеет металлическое байонетное крепление, защитное покрытие от воды и пыли на передней линзе, а также USB-C порт для обновления прошивки. Для совместимости с фильтрами предусмотрен стандартный размер 58 мм.

По словам Viltrox, AF 50mm F2.0 Air ориентирован на тревел- и уличную фотографию, где важны компактность и скорость автофокуса. Продажи уже стартовали в США, для других регионов дата выхода уточняется.