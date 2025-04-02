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Kefir32
Oppo Reno 14 получит плоский экран и перископическую камеру
Инсайдер Digital Chat Station сообщил, что Oppo собирается внести значительные изменения в дизайн своей грядущей серии Reno.

Image: OPPO

Компания Oppo готовит значительные изменения в дизайне своей серии Reno 14, как сообщает авторитетный инсайдер Digital Chat Station. Впервые в линейке появится плоский экран, что соответствует общему тренду рынка на отказ от изогнутых дисплеев в пользу более практичных решений. Нововведение повысит прочность конструкции и упростит использование защитных стёкол.

Ключевым апгрейдом станет перископическая телефотокамера — функция, характерная для флагманов, но редко встречающаяся в среднебюджетных сериях. Кроме того, Reno 14 получит металлическую рамку и улучшенную защиту от воды. По данным источников, смартфон может соответствовать стандарту IP68/69, что позволит выдерживать погружение на глубину и воздействие струй воды под давлением.

Ожидается, что линейка выйдет в первой половине 2025 года и будет включать модели Reno 14 и Reno 14 Pro. Цена, предположительно, останется на уровне предшественников: базовая версия Reno 13 стартовала с 2699 юаней (~$370), Pro-версия — с 3299 юаней (~$450).

Хотя точные характеристики не раскрыты, Pro-модель может унаследовать железо Reno 13 Pro: процессор MediaTek Dimensity 8350, 6,83-дюймовый экран с частотой 120 Гц, тройную основную камеру на 50 Мп и аккумулятор на 5800 мА·ч с поддержкой 80-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки.

#смартфон #oppo 14
Источник: gizmochina.com
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