Китайская компания Hisense представила новую серию телевизоров ULED MiniLED U7.

Как сообщается, компания Hisense объявила о старте продаж своей серии MiniLED-телевизоров U7, приуроченной к Клубному чемпионату мира FIFA 2025. Модели с диагоналями от 55 до 116 дюймов поступят в США с 15 апреля, а в Европе — с 15 мая. Устройства позиционируются как решение для геймеров и любителей спорта, акцентируя партнёрство бренда с турниром.

Согласно описанию, основой новинки стала технология MiniLED PRO с увеличенным числом зон локального затемнения для повышения яркости и детализации HDR-контента. Процессор Hi-View AI Engine PRO, по данным Hisense, на 60% быстрее предыдущих версий, а нейромодуль ускорился на 50%, что позволяет автоматически оптимизировать изображение через ИИ-алгоритмы и снижать блики. Цветовая точность подтверждена сертификацией Pantone и технологией Quantum Dot Color.

Для геймеров серия U7 предлагает частоту обновления 165 Гц, поддержку AMD FreeSync Premium Pro и четыре порта HDMI 2.1 с пропускной способностью для 4K@120 Гц. Режим Auto Low Latency минимизирует задержки ввода. Акустическая система с Dolby Atmos и настройкой от Devialet включает сабвуфер и верхние динамики, а её функционал можно расширить через обновление ПО.

Спортивные трансляции, как заявляет производитель, выигрывают за счёт улучшенной чёткости движений и контрастности. Телевизоры также поддерживают форматы Dolby Vision, Filmmaker Mode и IMAX Enhanced. Информация о ценах пока не раскрыта.