Новое обновление OnePlus 13 обещает исправления в системе безопасности, но пользователи отмечают новые проблемы

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Компания OnePlus начала поэтапный выпуск обновления OxygenOS 15.0.0.703 для смартфона OnePlus 13 в Индии (модель CPH2649), с последующим выходом в других регионах. Апдейт принёс мартовские патчи безопасности Android 2025 года, улучшения системы и новую функцию: привязку пароля конфиденциальности к учётной записи OnePlus для восстановления доступа к приватным данным. Также обновлены алгоритмы перевода текста через Breeno Touch и повышена стабильность ОС.

Однако пользователи на форуме OnePlus Community сообщили о новых проблемах. Основные претензии касаются автономности: время активного использования экрана (SOT) сократилось до 4–6 часов. «Апдейт убил батарею — это основная причина, по которой я выбрал этот телефон», — написал один из владельцев. Другие отметили возросший расход энергии по сравнению с прошлыми версиями OxygenOS.

Дополнительные жалобы включают задержки отклика сенсора, случайные двойные нажатия и мерцание экрана при переключении между приложениями, например, WhatsApp. Некоторые столкнулись с изменениями в интерфейсе — самопроизвольным увеличением шрифтов и смещением виджетов.

OnePlus призвала пользователей сообщать о проблемах через раздел Bug Report в фирменном приложении Community или по коду *#800#. Компания подчеркнула, что распространение обновления происходит постепенно, а его глобальный релиз начнётся «в ближайшие дни» после оценки стабильности в Индии. Официальных комментариев по поводу жалоб на батарею и экран пока не последовало.

Эксперты отмечают, что подобные инциденты не редкость после крупных обновлений, однако скорость реакции производителя на feedback станет ключевым фактором для сохранения лояльности аудитории. В текущей версии OxygenOS 15.0.0.703 критических уязвимостей не обнаружено, но пользователи рекомендуют отложить установку до выхода фиксов.