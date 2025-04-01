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Kefir32
OnePlus подтвердила запуск компактного флагмана 13T с Snapdragon 8 Elite и батареей на 6200 мАч
OnePlus 13T официально представлен к выпуску в апреле.

Компания OnePlus официально объявила о выходе смартфона OnePlus 13T в Китае в апреле 2025 года. Устройство, рекламируемое под слоганом «Мощь в компакте», позиционируется как премиальный флагман с акцентом на портативность и высокую производительность. Хотя производитель пока не раскрыл полные характеристики, инсайдеры уже поделились деталями новинки.

Согласно утечкам, OnePlus 13T получит 6,3-дюймовый плоский экран с разрешением 1,5K, сочетающий чёткость изображения с удобным размером. Несмотря на компактный корпус, аппарат оснастят аккумулятором на 6200 мА·ч с поддержкой 80-ваттной быстрой зарядки. «Сердцем» модели станет топовый чипсет Snapdragon 8 Elite, а оптимизацию игровых процессов обеспечит фирменная технология WindChaser, динамически регулирующая частоту CPU и напряжение.

Дизайн смартфона остаётся загадкой, однако источники предполагают два варианта расположения камер: вертикальный или горизонтальный дуальный модуль. На рендерах показан вариант, напоминающий Xiaomi Mi 11 Lite, с металлическим каркасом и стеклянной задней панелью.

Рендер OnePlus 13T

Ожидается, что OnePlus 13T станет самым доступным компактным флагманом на Snapdragon 8 Elite: его цена может стартовать с отметки ниже 4000 юаней (~$550). Основным конкурентом называют Oppo Find X8s с аналогичным 6,3-дюймовым OLED-экраном 1,5K, чипом Dimensity 9400 Plus, батареей на 5700 мА·ч и тройной 50-Мп камерой.

Анонс OnePlus 13T запланирован на конец апреля, но глобальный релиз пока не подтверждён. Если данные инсайдеров верны, новинка может усилить тренд на возвращение компактных устройств без компромиссов в мощности.

#смартфон #oneplus #oneplus 13t
Источник: gizmochina.com
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