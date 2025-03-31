Дизайн Oppo Find X8s, Find X8s Plus, варианты расцветки, представленные на официальных рендерах.

Компания Oppo опубликовала официальные рендеры смартфонов Find X8s и Find X8s Plus, которые уже доступны для предзаказа в Китае. Модели отличаются обновлённым дизайном, цветовыми вариантами и аппаратными улучшениями, сохраняя при этом преемственность с предыдущими поколениями.

Find X8s представлен в четырёх цветах: «Вишнёвый цвет» (розовый), «Лунный свет» (белый), «Островная синева» (голубой) и «Звёздная ночь» (чёрный). Устройство позиционируется как компактный флагман с экраном 6,32 дюйма OLED, ультратонкими рамками 1,25 мм и платформой MediaTek Dimensity 9400 Plus. Ёмкость аккумулятора составляет 5700 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт и беспроводной на 50 Вт.

Смартфон работает на Android 15 с оболочкой ColorOS 15, имеет толщину 7,73 мм и вес 179 г при защите по стандарту IP68/69. Доступны конфигурации с оперативной памятью 12/16 ГБ и накопителем до 1 ТБ. Данные о камерах пока не раскрыты.

Find X8s

Find X8s Plus получил три варианта расцветки: «Гиацинтовый фиолет», «Лунный свет» и «Звёздная ночь». Модель предлагает аналогичные конфигурации памяти, но ожидается, что она унаследует большинство характеристик Find X8, выпущенного в октябре 2024 года. Основные параметры, включая чипсет Dimensity 9400 Plus, вероятно, останутся без изменений, что делает устройство эволюционным обновлением линейки.

Find X8s Plus

Обе модели оснащены новой кнопкой Magic Cube вместо традиционного ползунка уведомлений. Этот элемент, впервые представленный в Find X8 Ultra, стал частью фирменного дизайна Oppo.

Поставки смартфонов начнутся в ближайшее время, однако глобальный релиз и цены за пределами Китая пока не анонсированы. Вопросы вызывают отсутствие информации о камерах Find X8s и конкретные отличия Plus-версии — ответы на них, вероятно, появятся ближе к старту продаж.