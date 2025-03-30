Игровой контроллер Backbone One Xbox Edition с облачным геймингом и удалённым доступом вышел на рынок

Компания Backbone совместно с Xbox представила мобильный контроллер Backbone One: Xbox Edition, предназначенный для превращения смартфонов в портативные игровые консоли. Устройство поступило в продажу 27 марта 2025 года по цене $109,99 и доступно исключительно на сайте Backbone.com (с международной доставкой) и в магазинах Best Buy.

Контроллер выполнен в фирменном стиле Xbox — с полупрозрачным зелёным корпусом, эргономичными рукоятками, точными аналоговыми стиками и тактильными кнопками. На нём размещена специальная кнопка Xbox: короткое нажатие открывает меню консоли или библиотеку игр, двойное — запускает запись геймплея, а длительное — активирует второстепенные функции в играх.

В комплекте предоставляется месячная подписка на Xbox Game Pass Ultimate для новых пользователей, открывающая доступ к облачному геймингу с тайтлами вроде Halo Infinite и Forza Horizon 5. Устройство также поддерживает Xbox Remote Play, позволяя транслировать игры напрямую с консоли на смартфон. Для начала игры достаточно подключить контроллер, открыть приложение Xbox и выбрать консоль.

Backbone One совместим не только с экосистемой Microsoft: через фирменное приложение доступны Apple Arcade, Steam Link и другие мобильные игры с поддержкой геймпадов. Однако пробная подписка на Game Pass действует только до 31 марта 2028 года и предназначена для новых участников. После её окончания автоматически начнётся списание средств по стандартному тарифу, если подписка не отменена. Также некоторые игры и сервисы могут быть недоступны в отдельных регионах.

Контроллер позиционируется как решение для фанатов Xbox, желающих играть в AAA-проекты в любом месте. Из-за ограниченного тиража устройство рекомендуется бронировать заранее.