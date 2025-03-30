Игровой геймпад Beitong BTP-HKP40A прошел сертификацию Star Flash.

Игровой геймпад Beitong модели BTP-HKP40A, разработанный компанией Guangzhou PinZhong Electronic Technology Co., Ltd., успешно прошёл сертификацию SparkLink. Данные испытаний подтверждают, что устройство относится к серии BTP-KP40B и может стать частью линейки «умных» геймпадов Betop, представленных в партнёрстве с Huawei. Официальный анонс новинки пока не состоялся, однако компания уже начала предварительную презентацию «умного» контроллера с технологией SparkLink в рамках экосистемы Huawei.

Согласно техническим характеристикам, геймпад оснащён технологией SparkLink и алгоритмом Beichen от Betop, обеспечивающим частоту опроса 2000 Гц — в четыре раза выше, чем у стандартных устройств. Среди ключевых особенностей также заявлены: двойные триггеры TMR с поддержкой мгновенного переключения между микропереключателями и линейным режимом, аналоговые стики с регулируемым сопротивлением и фирменный всенаправленный крестовидный D-пат.

Ранее геймпад демонстрировался на выставке AWE 2025 в зоне Huawei Smart Life, где подтвердил совместимость с устройствами HarmonyOS. Устройство поддерживает прямое подключение к смартфонам Huawei Pura 70 Pro / Pro+ / Ultra, планшету MatePad 11.5"S и другим продуктам бренда, включая умные телевизоры.

Ожидается, что релиз Beitong BTP-HKP40A состоится в ближайшее время, однако точные даты выхода и стоимость пока не раскрываются. Компания акцентирует внимание на технологических преимуществах новинки, позиционируя её как решение для современных игровых сценариев.