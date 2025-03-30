Cкладная модель Huawei Pura X официально поступила в продажу в Китае.

Компания Huawei запустила продажи складного смартфона Pura X в Китае, представив альтернативу традиционным раскладушкам и книжным моделям. Устройство отличается уникальной конструкцией: оно раскрывается горизонтально, предоставляя широкоформатный экран с соотношением сторон 16:10. В сложенном состоянии гаджет напоминает квадратный девайс с внешним дисплеем под тройной камерой.

Базовая версия Pura X с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти оценивается в 7 499 юаней (~$1 030), а модификация 12/512 ГБ — в 7 999 юаней (~$1 100). Для ценителей эксклюзива доступна Collector’s Edition с 16 ГБ ОЗУ, поддержкой спутниковой связи и кожаной задней панелью в трёх цветах: её цена стартует от 8 999 юаней (~$1 235) за 512 ГБ и достигает 9 999 юаней (~$1 370) за 1 ТБ.

Основной экран диагональю 6,3 дюйма позиционируется как решение для мультизадачности, чтения документов и веб-сёрфинга. Внутри установлена трёхмодульная камера: 50 МП (с оптической стабилизацией), 40 МП ультраширокий и 8 МП телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом. Для селфи предусмотрена 10,7-МП фронтальная камера, но можно использовать и основную, сложив устройство.

Pura X работает на Hongmeng OS 5 — новой версии фирменной ОС Huawei. Аппарат получил аккумулятор на 4 720 мА·ч с поддержкой проводной зарядки 66 Вт и беспроводной 40 Вт, защиту по стандарту IPX8, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 и USB-C 3.1.

Продажи стартовали на официальном сайте Huawei, но глобальный релиз пока не анонсирован. По словам компании, Pura X переосмысливает концепцию складных устройств, делая ставку на нестандартный форм-фактор.