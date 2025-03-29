Компания realme представила в Таиланде свой новейший смартфон realme 14 5G.

Как сообщается, бренд realme анонсировал свой новый смартфон realme 14 5G, представленный после серии тизеров. Новинка получила 6,67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, разрешением FHD+ (2400 × 1080 пикселей) и пиковой яркостью до 2000 нит. Устройство стало одним из первых на рынке с процессором Snapdragon 6 Gen 4 (4 нм), который дополнен 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем до 512 ГБ.

Особое внимание производитель уделил игровому потенциалу: система охлаждения площадью 6050 мм2, режим 90 кадров/с в BGMI и функция GT Boost с ИИ-оптимизацией касаний и движений. Антенная решётка 2.0, по заявлению realme, улучшает стабильность связи в метро или подземных парковках на 30%. Партнёрства с играми Free Fire, Mobile Legends: Bang Bang и Honor of Kings в отдельных регионах promise «максимальную производительность».

Камерный модуль включает 50-МП основной сенсор с диафрагмой f/1.8 и 2-МП портретный датчик. Фронтальная камера — 16 МП. Корпус толщиной 7,97 мм и весом 196 г выполнен в цвете Space Silver с защитой IP69 от воды и пыли. Аккумулятор на 6000 мАч поддерживает быструю зарядку 45 Вт.

Стартовая цена realme 14 5G в Таиланде — 11 999 бат (~$354) за версию 12/256 ГБ и 13 999 бат (~$413) за 12/512 ГБ. Он уже поступил в продажу. Глобальный релиз пока не объявлен.