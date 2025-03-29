Обновление включает улучшения системы, исправления безопасности за март 2025 года и новые функции конфиденциальности.

Image: OnePlus

Компания OnePlus начала постепенный выход OxygenOS 15.0.0.701 для смартфона OnePlus 12R, стартовав с пользователей в Индии. Обновление приносит не только мартовский патч безопасности 2025 года, но и новые функции, включая Центр конфиденциальности, поддержку Android Auto для автомобилей и оптимизацию интерфейса.

Среди ключевых изменений — возможность изменения размера папок на главном экране (1×2 или 2×1) и настройка виджетов для единообразия дизайна. Анимации уведомлений и быстрых настроек стали плавнее, а док теперь отображает до пяти приложений даже при сетке 4×4. В разделе безопасности появился Центр конфиденциальности в Phone Manager: он анализирует разрешения приложений, предупреждает о трёхдневном фоновом доступе к геолокации и позволяет одним касанием отключить рекламное отслеживание. Пароль конфиденциальности теперь можно сбросить через привязанный аккаунт.

Для автовладельцев добавлена поддержка Android Auto за пределами Китая и зеркалирование экрана на совместимые с ICCOA автомобильные дисплеи. Сетевые улучшения затронули стабильность видеозвонков в WeChat и трансляций в Douyin, а также оптимизировали переключение между Wi-Fi и мобильными сетями.

Обновление распространяется поэтапно. Проверить его доступность можно в разделе «Настройки → Система → Системное обновление». Глобальный релиз ожидается в ближайшие недели.