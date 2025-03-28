Специальная кнопка камеры Vivo X200 Ultra представлена на первом официальном изображении в сравнении с iPhone 16 Pro Max.

Компания Vivo раскрыла первую официальную деталь флагманского смартфона X200 Ultra, выход которого запланирован на вторую половину апреля. Как сообщил менеджер по продуктам Vivo Хань Боксяо, устройство станет первым в линейке бренда со специализированной кнопкой для управления камерой. На опубликованном изображении видно, что кнопка расположена на правой грани корпуса и выделена синей полосой для визуального акцента.

В отличие от стандартных механических клавиш, новая кнопка поддерживает не только нажатие, но и скользящие жесты. Это позволит точнее настраивать параметры съёмки: регулировать масштаб, фокус или экспозицию, особенно в ландшафтном режиме. По заявлению Vivo, такой дизайн улучшит эргономику для фотографов. Кроме того, X200 Ultra окажется тоньше iPhone 16 Pro Max.

Основной акцент X200 Ultra сделан на фотоспособностях. Смартфон получит тройную камеру:

Основной 50-Мп датчик Sony LYT-818 с оптической стабилизацией;

50-Мп сверхширокоугольный объектив Sony LYT-818;

200-Мп перископный телефото модуль Samsung HP9.

Для обработки изображений задействованы два чипа: предобработки S1 и постобработки V3+. Дополнительные улучшения включают трёхсекционную светодиодную вспышку, адаптированную для съёмки при слабом освещении.

Анонс X200 Ultra состоится вместе с моделью X200S, а 31 марта Vivo представит более доступные Y300 Pro+ и Y300t.