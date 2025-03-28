Компания MSI представила MAG 271QPX X24 — 26,5-дюймовый игровой монитор QD-OLED.

Компания MSI анонсировала монитор MAG 271QPX X24 с 26,5-дюймовой QD-OLED-панелью. Устройство уже доступно на Newegg за $679,99 и сочетает преимущества OLED-технологии с частотой обновления 240 Гц.

Монитор обладает разрешением WQHD (2560×1440 пикселей), покрывая 98% цветового пространства Adobe RGB и 99% DCI-P3. Контрастность 1 500 000:1 и сертификация VESA DisplayHDR True Black 400 обеспечивают глубину чёрного и пиковую яркость до 1000 нит. Время отклика 0,03 мс (GtG) минимизирует размытие в динамичных сценах, что критично для киберспортивных дисциплин.

Для продления срока службы OLED-панели MSI интегрировала систему OLED Care 2.0: пассивное охлаждение с графеновой плёнкой и радиатором исключает необходимость в шумных вентиляторах. Это снижает риск выгорания пикселей без ущерба для бесшумности устройства.

Подключение обеспечивают два порта HDMI 2.1 и один DisplayPort 1.4a, каждый поддерживающий частоту 240 Гц. Дополнительные элементы включают аудиоразъём 3,5 мм и слот Kensington Lock, но USB-порты отсутствуют. Эргономичная подставка позволяет регулировать наклон (-5 до 20), поворот (±30), высоту (до 110 мм) и переводить экран в портретный режим. Габариты с подставкой — 609×242×416 мм, а крепление VESA 100×100 мм даёт гибкость в установке.

MAG 271QPX X24 позиционируется как среднебюджетное решение для тех, кто ценит насыщенность OLED-цветов и плавность игрового процесса. Антибликовое покрытие, 10-битная глубина цвета и адаптивная синхронизация Adaptive-Sync дополняют пакет, делая новинку конкурентоспособным выбором в своём сегменте.