В Индии представлен смартфон vivo Y39 5G с дисплеем 6,68 дюйма с частотой 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 6500 мАч, прочностью военного уровня и функциями искусственного интеллекта.

Компания vivo представила в Индии смартфон Y39 5G — преемник модели Y29 5G. Новинка ориентирована на пользователей, ценящих выносливость и базовые ИИ-функции. Модель получила 6,68-дюймовый LCD-экран с разрешением HD+ (1608×720 пикселей), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. Защитное стекло SCHOTT Xensation Alpha и сертификация IP64 обеспечивают устойчивость к пыли, брызгам и механическим повреждениям, а корпус соответствует военному стандарту MIL-STD-810H, что подчёркивает его прочность.

Сердцем Y39 5G стал процессор Snapdragon 4 Gen 2, изготовленный по 4-нм техпроцессу, с графикой Adreno 613. Модель доступна в конфигурациях 8/128 ГБ и 8/256 ГБ (UFS 2.2) с возможностью расширения оперативной памяти до 16 ГБ за счёт виртуальной технологии. На борту — Android 15 с оболочкой Funtouch OS 15: производитель обещает два крупных обновления ОС и три года патчей безопасности.

Основная камера с керамическим кольцом и динамической подсветкой включает 50-Мп сенсор с диафрагмой f/1.8 и 2-Мп датчик глубины резкости. Фронтальная 8-Мп камера предназначена для селфи и видеозвонков. Среди ИИ-функций выделены перевод текста на экране, распознавание объектов через Circle to Search, алгоритмы улучшения звука и AI SuperLink для стабильного соединения при слабом сигнале.

Аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч поддерживает быструю зарядку 44 Вт и обратную проводную зарядку других устройств. Технология BlueVolt и пятилетняя гарантия на батарею призваны сохранить её ёмкость даже после многочисленных циклов.

Стартовая цена Y39 5G составляет 16 999 рупий (~$204) за версию 8/128 ГБ и 18 999 рупий (~$228) за 8/256 ГБ. Устройство доступно в фиолетовом (Lotus Purple) и синем (Ocean Blue) цветах.