Представлены POCO F7 Ultra и F7 Pro с 6,67-дюймовым OLED-дисплеем 2K с частотой 120 Гц, процессором Snapdragon 8 Elite / 8 Gen 3

Компания POCO представила глобальные версии смартфонов F7 Ultra и F7 Pro на мероприятии в Сингапуре. Оба устройства получили 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2K (3200×1440), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит. Дисплей поддерживает стандарты HDR10+ и Dolby Vision, 12-битную цветопередачу (68,7 млрд оттенков), а также технологию DC Dimming для снижения мерцания. Впервые в линейке POCO используется ультразвуковой сканер отпечатков, а нижняя рамка экрана стала на 21% уже по сравнению с предыдущим поколением.

POCO F7 Ultra оснащён топовым процессором Snapdragon 8 Elite и графическим чипом VisionBoost D7, обеспечивающим игры в 120 кадров/с. Система охлаждения IceLoop с площадью 5400 мм2 предотвращает перегрев. Основная камера включает 50-Мп сенсор Light Fusion 800 с оптической стабилизацией, 32-Мп сверхширокоугольный модуль и 50-Мп телеобъектив с 2,5-кратным зумом. Для улучшения связи используется чип Surge T1S, а корпус с металлической рамой и защитой IP68 выдерживает погружение в воду. Аккумулятор на 5300 мА·ч поддерживает проводную зарядку 120 Вт (50% за 13 минут) и беспроводную 50 Вт.

POCO F7 Pro работает на Snapdragon 8 Gen 3 и отличается камерой: вместо телеобъектива установлен 8-Мп сверхширокоугольник. Ёмкость батареи увеличена до 6000 мА·ч с поддержкой 90 Вт зарядки, но без опции беспроводной подзарядки. Остальные характеристики схожи: защита IP68, стеклянная задняя панель и сканер отпечатков.





Оба смартфона поставляются с оболочкой HyperOS 2.0 на базе Android 15 и получат 4 обновления ОС и 6 лет патчей безопасности.

Стартовая цена F7 Pro — $499 (12/256 ГБ) и $549 (12/512 ГБ). F7 Ultra стоит $649 (12/256 ГБ) и $699 (16/512 ГБ). Продажи стартовали 27 марта в некоторых странах. Владельцы смогут бесплатно заменить экран в течение 6 месяцев после покупки.