В грядущей складной модели Fan Edition будет использоваться процессор Exynos 2400e.

Image: Samsung

Согласно данным Android Authority, Samsung планирует оснастить складной смартфон Galaxy Z Flip FE (или Z Flip 7 FE) процессором Exynos 2400e. Модель с кодовым именем B7R, как утверждают источники, получит чип S5e9945 — это заводской номер Exynos 2400e, уже использовавшегося в Galaxy S24 FE.

Exynos 2400e представляет собой слегка упрощённую версию Exynos 2400 из флагманского Galaxy S24: разница заключается в сниженной тактовой частоте ядра Cortex-X4. Кроме того, по слухам, Samsung применит для сборки чипа технологию Integrated Package on Package (IPoP), что сократит затраты, но увеличит толщину устройства и нагрев по сравнению с традиционными методами.

Ранее предполагалось, что Galaxy Z Flip FE получит новый Exynos 2500, изготовленный по 3-нм процессу и оснащённый ядрами Cortex-X925, GPU XClipse 950 и улучшенными NPU/ISP. Однако выбор Exynos 2400e, созданного по 4-нм техпроцессу, может разочаровать пользователей, ожидающих более высокой производительности от «фанатской» версии.

До сих пор все модели линейки Z Flip использовали чипы Qualcomm, но для удешевления Samsung, вероятно, делает ставку на собственные решения. Тем не менее, переход на Exynos 2400e и IPoP ставит под вопрос конкурентоспособность устройства, особенно на фоне роста ожиданий от серии FE. Официальный анонс Galaxy Z Flip FE ожидается во второй половине 2025 года.