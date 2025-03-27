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Kefir32
В сеть выложили характеристики и цены Samsung Galaxy Tab S10 FE и S10 FE+ перед выпуском
Утечка полной информации о технических характеристиках и цене Samsung Galaxy Tab S10 FE и S10 FE+ в преддверии презентации.


Image: Arsene Lupin / Samsung

Инсайдер Arsene Lupin опубликовал полные спецификации и европейские цены планшетов Samsung Galaxy Tab S10 FE и S10 FE+, выход которых ожидается в ближайшие недели. Согласно данным утечки, новинки сохранят статус доступных альтернатив флагманской линейке, но получат улучшенные экраны, процессоры и ИИ-функции.

Младшая модель, Galaxy Tab S10 FE, оснащена 10,9-дюймовым LCD-экраном с разрешением WUXGA+ (2304×1440) и частотой 90 Гц. Старшая S10 FE+ увеличивает диагональ до 13,1 дюйма с разрешением WQXGA+ (2560×1600). Оба устройства выполнены в алюминиевом корпусе с защитой IP68 от воды и пыли. За производительность отвечает 4-нм чипсет Exynos 1580 с восемью ядрами, позиционируемый как решение для повседневных задач и лёгкой работы с мультимедиа.

Ёмкость аккумулятора составляет 8000 мА·ч для Tab S10 FE и 10 090 мА·ч для S10 FE+ с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт (блок питания, вероятно, не входит в комплект). Основная камера — 13 Мп с автофокусом и вспышкой, фронтальная — 12 Мп с углом обзора 120. В комплекте поставляется S Pen, а среди ИИ-фич выделены Circle to Search от Google, инструменты для повышения продуктивности и творчества.

Image: Arsene Lupin / Samsung

Стартовая цена Galaxy Tab S10 FE в Европе — 579 евро за версию 8/128 ГБ без 5G. Модель 12/256 ГБ оценивается в 679 евро, а 5G-варианты начинаются от 679 евро. Tab S10 FE+ стартует с 749 евро за 8/128 ГБ (Wi-Fi), достигая 949 евро за топовую конфигурацию 12/256 ГБ с 5G.

Ожидается, что Samsung представит новинки в конце марта — начале апреля, сделав ставку на баланс цены и функциональности в конкуренции с iPad Air и другими планшетами среднего сегмента. Акцент на ИИ и преемственность дизайна могут помочь удержать интерес к линейке FE, несмотря на использование не топового процессора.

#samsung galaxy tab s10 fe
Источник: gizmochina.com
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