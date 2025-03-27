Компания Asus начала поставки Zenbook A14 (UX3407) в США.

Как сообщается, компания Asus начала продажи ультрабука Zenbook A14 (UX3407) в США — это первая модель линейки Zenbook на процессоре Qualcomm Snapdragon X Plus. Устройство, ранее представленное в Индии, доступно исключительно через ритейлера Best Buy до второго квартала 2025 года в цвете Zabriskie Beige («бежевый Забриски»).

Ноутбук весом 1,09 кг и толщиной от 13,5 до 16 мм выполнен из магниево-алюминиевого сплава. Он оснащён 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1920×1200 пикселей, частотой обновления 60 Гц и полным охватом цветового пространства DCI-P3. Сердцем устройства стал процессор Snapdragon X Plus X1P 42 100 с нейропроцессором Hexagon (45 TOPS) и графикой Adreno. Конфигурация включает 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель PCIe 4.0 SSD объёмом 512 ГБ.

Для подключения периферии предусмотрены порты USB 3.2 Gen 2 Type-A, два USB4 Gen 3 Type-C (40 Гбит/с, DisplayPort, Power Delivery), HDMI 2.1 и аудиоразъём 3,5 мм. Беспроводные интерфейсы представлены Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Аккумулятор ёмкостью 70 Вт·ч совмещён с адаптером мощностью 65 Вт, а IR-камера на 1080p поддерживает аутентификацию Windows Hello.

Стартовая цена Zenbook A14 в США составляет $999,99. Asus акцентирует внимание на энергоэффективности платформы Snapdragon, что, по заявлениям бренда, делает устройство оптимальным для мобильных пользователей, ценящих автономность и портативность.