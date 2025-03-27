3D-эффект Samsung Odyssey 3D имеет один существенный недостаток.

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Как сообщается, компания Samsung начала принимать предзаказы на монитор Odyssey 3D в Южной Корее, предлагающий, по данным источника, 3D-изображение без специальных очков. Согласно предоставленной информации, технология использует камеры отслеживания взгляда для создания стереоскопического эффекта, однако, как уточняется, её реализация сопряжена с серьёзными ограничениями.

По заявлению производителя, для работы 3D-режима в играх необходима оптимизация со стороны разработчиков: на старте, как отмечается, поддерживаются только «The First Berserker: Khazan» и «Lies of P». Как сообщается, Samsung сотрудничает со студиями для расширения списка, но текущие возможности, по мнению источника, остаются узкими. Что касается преобразования 2D-видео в 3D, то, согласно данным, процесс требует запуска приложения Reality Hub, полноэкранного режима и видеокарты NVIDIA уровня RTX 3080 и выше. Как подчёркивается, функция несовместима с HDR, DRM-контентом (например, Netflix) и некоторыми видеоплеерами, что, по оценкам, снижает её привлекательность для развлечений. Кроме того, как уточняется, системе необходим мощный процессор (минимум Intel i7 или AMD Ryzen 7 1700X), что делает монитор, согласно источнику, выбором для владельцев топовых ПК.

В качестве 2D-дисплея, как сообщается, Odyssey 3D предлагает 27-дюймовую 4K-панель с частотой 165 Гц, временем отклика 1 мс и поддержкой AMD FreeSync/NVIDIA G-Sync. Однако, по данным источника, аналогичные модели линейки Odyssey дешевле и эффективнее в этом сегменте, что ставит под вопрос целесообразность покупки новинки без акцента на 3D.

Как отмечается, амбиции Samsung с Odyssey 3D напоминают прошлые эксперименты бренда: яркие технологические заявления, по мнению автора материала, часто сопровождаются компромиссами. По оценкам, монитор остаётся нишевым решением для энтузиастов, готовых мириться с высокими требованиями к «железу» и ограниченным контентом. Как резюмируется в источнике, пока это скорее демонстрация возможностей, чем универсальный апгрейд для массового пользователя.