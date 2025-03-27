Alienware выпускает 34-дюймовый игровой монитор AW3425DW с изогнутым экраном QD-OLED и частотой 240 Гц в Китае.

Компания Alienware запустила в Китае через платформу JD.com игровой монитор AW3425DW с 34-дюймовым изогнутым QD-OLED-экраном. Устройство оценено в 6499 юаней (около $900) и ориентировано на геймеров, ценящих высокую частоту обновления и качество изображения.

Модель обладает радиусом кривизны 1800R, разрешением 3440×1440 (WQHD) и рекордным временем отклика 0,03 мс (GtG) в режиме разгона. Пиковая яркость достигает 1000 нит, а стандартная составляет 250 нит. Экран сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR True Black 400 и охватывает 99,3% цветового пространства DCI-P3 с 10-битной глубиной цвета. Поддержка NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro и VESA AdaptiveSync обеспечивает плавность динамичных сцен, а технология ComfortView Plus от TÜV Rheinland снижает вредное воздействие синего света.

Встроенный пакет AlienVision включает режимы Night Vision для улучшения видимости в темноте, Tuner для тонкой настройки изображения и Thermal Imaging — инструмент, предположительно работающий как наложение для прицеливания в шутерах. Дизайн выполнен в фирменном стиле «AW30» с подставкой «Alien Half», регулируемой по высоте, наклону и повороту, а также синими акцентами North Star Blue. Кроме этого предусмотрена поддержка стандарта VESA для крепления на стену.

На борту — два порта HDMI 2.1, DisplayPort, USB-C 3.2 Gen1 с питанием 15 Вт, USB-A 3.2 Gen1 и USB-B 3.2 Gen1 для KVM-функционала. Глобальный релиз AW3425DW запланирован на конец 2025 года. По словам Alienware, модель сочетает кинематографичную цветопередачу OLED с технологиями, критичными для киберспорта, что делает её универсальным решением для игр и мультимедиа.