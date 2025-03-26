Наушники Sony WH-CH720N, WH-CH520 получили обновлённый дизайн в пастельных тонах

Компания Sony обновила цветовую гамму беспроводных наушников WH-CH720N и WH-CH520, добавив пастельно-розовый вариант для обеих моделей и жёлтый — для WH-CH520. Эксклюзивный цвет «эспрессо» будет доступен только в Канаде. Новинки сохранили технические характеристики предыдущих версий, но получили свежий дизайн в рамках стратегии бренда по расширению визуального выбора.

Флагманские WH-CH720N с внутриканальным активным шумоподавлением (на базе процессора V1) оснащены 30-мм динамиками, технологией DSEE для улучшения сжатого аудио и адаптивным звуковым контролем, подстраивающимся под активность пользователя. Режимы Ambient Sound и Voice Mode позволяют слышать окружающие звуки или общаться, не снимая наушники. Управление осуществляется через физические кнопки, а время работы достигает 50 часов без ANC и 35 часов с его активацией. Поддержка Bluetooth 5.2, одновременное подключение к двум устройствам и быстрая зарядка (3 минуты — 1 час воспроизведения) дополняют функциональность.

WH-CH720N

Бюджетная модель WH-CH520 с форм-фактором on-ear предлагает до 50 часов автономности, настраиваемые звуковые профили через приложение Sony Headphones и встроенный микрофон для вызовов. Оба устройства совместимы с Google Fast Pair и Swift Pair для быстрого сопряжения.

Предзаказ на WH-CH720N по цене от $149,99 (в Канаде — $249,99) и WH-CH520 за $59,99 ($99,99 в Канаде) уже открыт на сайте Sony, Amazon и у авторизованных реселлеров. Пастельно-розовые и жёлтые версии поступят в продажу в конце марта, а «эспрессо» — исключительно для канадского рынка.