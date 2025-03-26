Компания Dell выпускает новые 27-дюймовые мониторы 4K с частотой 120 Гц, 99% охватом sRGB, поддержкой FreeSync Premium и зарядкой через USB-C мощностью 65 Вт.

Dell

Компания Dell расширила линейку S-серии в Китае, добавив два новых 27-дюймовых монитора — S2725QS и S2725QC. Более дорогая модель S2725QC выделяется выдвижным USB-C-хабом и стоит 2499 юаней ($344), тогда как базовая версия доступна за 1999 юаней ($275). Однако главной новинкой стал изогнутый 31,5-дюймовый S3225QS с разрешением 4K (3840×2160) на VA-панели, контрастностью 3000:1 и охватом 99% sRGB и 95% DCI-P3. Устройство ориентировано на дизайнеров, фотографов и геймеров, поддерживая более миллиарда цветов.

Dell

Все модели серии получили частоту обновления 120 Гц, AMD FreeSync Premium для плавного геймплея и время отклика 5 мс в «быстром» режиме. Для заботы о зрении реализована аппаратная защита от синего света с технологией ComfortView Plus, сохраняющей цветопередачу, и сертификат TÜV Rheinland с четырьмя звёздами. Встроенные динамики мощностью 5 Вт каждый упрощают использование без внешней акустики, а эргономичная подставка позволяет регулировать высоту на 100 мм, наклон от -5 до 21 и поворот.

Dell

Мониторы оснащены двумя портами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и боковым HDMI для удобного подключения. Дизайн выполнен в минималистичном стиле с матово-белым покрытием и скруглёнными краями. S3225QS также выделяется изогнутой панелью, улучшающей погружение в контент. Гарантия включает трёхлетнюю замену матрицы и сервисное обслуживание на дому. По словам Dell, новинки сочетают точность цветов, игровые возможности и эргономику, оставаясь доступными для своего класса. Продажи уже стартовали в Китае.