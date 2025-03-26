Характеристики Realme GT 8 Pro просочились в сеть за несколько месяцев до выпуска.

Инсайдер Smart Pikachu раскрыл ключевые характеристики флагмана Realme GT 8 Pro, выход которого ожидается в конце 2025 года. Согласно утечке, преемник GT 7 Pro получит процессор Snapdragon 8 Elite 2, плоский OLED-экран с разрешением 2K и ультразвуковой сканер отпечатков под дисплеем. Основной акцент сделан на автономности: ёмкость аккумулятора превысит 7000 мА·ч, что на 500 мА·ч больше, чем у китайской версии текущей модели.

В камерной системе GT 8 Pro сохранится перископный телеобъектив, однако детали его характеристик пока неизвестны. Для сравнения, GT 7 Pro оснащён 50-Мп основным сенсором с оптической стабилизацией, 8-Мп сверхширокоугольником и 50-Мп перископной камерой с 3-кратным зумом. Глобальная версия предыдущего флагмана также получила изогнутый AMOLED-экран Samsung на 6,78 дюйма с частотой 120 Гц, чип Snapdragon 8 Elite и зарядку 120 Вт.

Параллельно Realme готовит анонс модели GT 7 с процессором MediaTek Dimensity 9400 Plus, который может состояться уже в апреле в Китае. Ожидается, что устройство займёт средний сегмент, тогда как GT 8 Pro станет топовым предложением бренда. Официальные спецификации обеих новинок могут измениться до релиза, но текущие данные указывают на амбициозные апгрейды, особенно в автономности и производительности.