Смарт-часы boAt Storm Infinity с 20-дневным зарядом и Bluetooth-звонками вышли в Индии.

Индийский бренд boAt представил умные часы Storm Infinity, сделав ставку на автономность и функциональность для активного образа жизни. Устройство уже доступно на Amazon.in, Flipkart и официальном сайте компании, а с 26 марта стартуют офлайн-продажи.

Модель оснащена 1,83-дюймовым экраном с яркостью 550 нит, управляемой коронкой и жестом подъёма запястья. Предусмотрена защита IP68 от пыли, влаги и пота. Ключевой фишкой стали встроенный Bluetooth-звонок с поддержкой до 20 контактов и цифровой клавиатурой, а также более 100 спортивных режимов — от бега до йоги.

Для здоровья Storm Infinity отслеживает пульс, уровень кислорода в крови, стресс, фазы сна и менструальный цикл, предлагая дыхательные упражнения. В арсенале — напоминания о гидрации, малоподвижности, экстренные SOS-оповещения и поиск смартфона. Через приложение boAt Crest синхронизируются данные, а на борту есть голосовой ассистент, погода, фонарик, управление музыкой и камерой, игры и календарь.

Ёмкость аккумулятора — 550 мА·ч: до 20 дней в обычном режиме или 12 дней при активном использовании. Полная зарядка занимает 60 минут, а 10 минут подключения к сети дают несколько часов работы.

Storm Infinity выпускается в восьми цветах, включая Active Black, Cherry Blossom и Silver Mist. Стартовая цена — 1299 рупий (около $15) с купоном на скидку 100 рупий на Amazon. Гарантия — 1 год. По словам бренда, часы сочетают «умные» функции с выносливостью, ориентируясь на массовый рынок.