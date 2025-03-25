Беспроводное зарядное устройство Qi2 3-в-1 от Samsung поступило в продажу.

Image: Samsung

По данным SamMobile, компания Samsung начала продажи магнитной беспроводной зарядки Qi2 3-в-1, представленной в январе вместе с линейкой Galaxy S25. Устройство, которое многие считали отменённым из-за удаления страницы с сайта, первоначально появилось в официальном магазине Samsung в Южной Корее по цене 119 000 вон (~$81). Также сообщается, что оно уже появилось и в других регионах, но цена немного дороже. На официальном сайте Samsung UK оно стоит £129.00.

Зарядка поддерживает одновременное питание трёх гаджетов: смартфона Galaxy S25 (требуется чехол со встроенными магнитами), часов Galaxy Watch, наушников Buds или кольца Galaxy Ring. Используется стандарт Qi2 с Magnetic Power Profile для точного позиционирования устройств. Мощность зарядки смартфона достигает 15 Вт.

Отсутствие встроенных магнитов в Galaxy S25 означает, что магнитное выравнивание работает только с совместимыми аксессуарами. При этом Samsung планирует расширять поддержку Qi2 в будущих флагманах, что делает зарядку долгосрочным решением для пользователей экосистемы.

Image: Samsung

Ранее опасения поклонников бренда вызывало исчезновение информации о зарядке с сайта Samsung, что породило слухи о закрытии проекта.