S26 Ultra будет отличаться от флагманов S Ultra последних нескольких поколений в нескольких аспектах.

Samsung

Прототип флагмана Samsung Galaxy S26 Ultra, запланированного к выпуску в начале 2026 года, раскрыл детали своей камеры и аккумулятора, согласно утечке от инсайдера @Vhsss_God. В отличие от предыдущих поколений, новинка может лишиться двойного телеобъектива, но увеличит ёмкость батареи и вернёт функцию S-Pen с Bluetooth.

Основная камера Galaxy S26 Ultra, согласно данным, включает три модуля: 200 Мп основной сенсор, 200 Мп телеобъектив с 4-кратным оптическим зумом и 50 Мп сверхширокоугольный. Подобная конфигурация напоминает Galaxy S20 Ultra, где использовался 48 Мп телеобъектив, но с существенным улучшением детализации за счёт разрешения и ИИ-обработки. Это позволит увеличивать изображение без потери качества, хотя точные характеристики сенсоров пока не раскрыты. Если Samsung сохранит размер 1/1,3′′ для телеобъектива, это может увеличить выступ камеры.

Аккумулятор ёмкостью 5500 мАч, выполненный по стекированной технологии, станет ещё одним шагом вперёд: текущая модель S25 Ultra с батареей на 5000 мАч уже демонстрирует повышенную автономность по сравнению с S24 Ultra. Ожидается, что S26 Ultra превзойдёт предшественников по времени работы.

Инсайдер также подтвердил поддержку Bluetooth в S-Pen, что указывает на возврат функции, отсутствовавшей в последних поколениях. Вместе с изменениями в камере и батарее это сделает Galaxy S26 Ultra первым за несколько лет флагманом, который существенно обновит дизайн и функционал линейки Ultra. Официальные спецификации могут измениться до анонса устройства.